Російські військові вдарили по цивільному об’єкту Вознесенська на Миколаївщині 10 липня. Внаслідок атаки є поранені.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передають “Новини України – НСН”
Окупанти вдарили по Вознесенську на Миколаївщині 10 липня – є поранені
“Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ”, – йдеться в повідомленні.
Кім поінформував, що внаслідок російської атаки є поранені.
“Деталі згодом”, – додав очільник ОВА.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Миколаївщині, яка рухалася курсом на Вознесенськ.
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“Внаслідок російського удару по Вознесенську загинув чоловік”, — Миколаївська ОВА.
Відомо про 8 постраждалих у стані середньої тяжкості. Серед поранених — міський голова Вознесенська.
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