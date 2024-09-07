Окупанти вдарили по Харкову КАБами – постраждало 5 осіб

Вдень 7 вересня російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Ворог поцілив по самому місту та селищу Мала Данилівка Харківського району.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що у селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними постраждало 5 осіб.

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У Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. та трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.

У Індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 м кв.

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