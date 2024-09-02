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ВійнаХарків

Черговий обстріл Харкова 2 вересня – багато постраждалих, виникла масштабна пожежа (фото)

Автор -
Журналіст
Черговий обстріл Харкова 2 вересня – багато постраждалих, виникла масштабна пожежа (фото)

Російські військові здійснили черговий обстріл Харкова 2 вересня. Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста, внаслідок чого є багато постраждалих і руйнувань.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що внаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб.

Через ворожий обстріл в місті багато руйнувань, виникла масштабна пожежа,

«Пошкоджені спортивний об’єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси з автомобілями на території гаражного кооперативу. Сталися пожежі за різними адресами. Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 м кв.», – повідомили в ДСНС України.

Черговий обстріл Харкова 2 вересня – багато постраждалих, виникла масштабна пожежа (фото)

Черговий обстріл Харкова 2 вересня – багато постраждалих, виникла масштабна пожежа (фото)

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До ліквідації наслідків авіаудару залучені 15 одиниць техніки та 90 рятувальників.

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