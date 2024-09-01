Жахливий масований удар по Харкову 1 вересня: все в диму, кількість постраждалих росте – що відомо (відео)

Жахливий масований удар по Харкову 1 вересня здійснили окупанти. У місті зростає кількість постраждалих. Дуже багато руйнувань. Зокрема, зруйновано Палац спорту.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент про ситуацію у Харкові. Новина доповнюється.

Жахливий масований удар по Харкову 1 вересня: що відомо

Черговий терористичний акт росіян прокоментував президент Зеленський і показав відео з Харкова.

Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту, – написав президент

Що відомо про удар по Харкову

Станом на 15:30 відомо про 38 постраждалих, серед них 6 дітей. Двох людей врятували з-під завалів.

Серед постраждалих двоє медиків – лікар у важкому стані.

За даними влади, серед пошкодженої інфраструктури – торговий центр, відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, житлові будинки, автомобілі, газогони.

На фото Палац спорту у Харкові до і після удару

За даними мера Ігоря Терехова, один з ударів припав на район приватної забудови. Горять кілька дворів. Загорілися і понівечені газогони.

Кількість постраждалих постійно зростає. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

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