11 липня росіяни вчергове обстріляли Херсонщину. Окупанти вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі.
Окупанти не припиняють цинічно обстрілювати Херсонську область.
Деталі ворожої атаки розповіли в Херсонській ОВА, передають «Новини України – НСН»
Росіяни вдарили по точці видачі гуманітарної допомоги
Через ворожу атаку постраждали двоє волонтерок, 45 та 40 років.
Окупанти вдарили дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі 11 липня – двоє постраждалих
«Вони отримали контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми», – йдеться у повідомленні.
Потерпілим на місці надали необхідну медичну допомогу.
Окупанти також атакували волонтерів міжнародної благодійної організації. У Станіславі ворог вдарив з безпілотника по автівці, що везла гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Внаслідок цього понівечено транспортний засіб. В ОВА додали, що, на щастя, люди не постраждали.
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