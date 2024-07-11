Окупанти не припиняють цинічно обстрілювати Херсонську область.

Деталі ворожої атаки розповіли в Херсонській ОВА, передають «Новини України – НСН»

Росіяни вдарили по точці видачі гуманітарної допомоги

Через ворожу атаку постраждали двоє волонтерок, 45 та 40 років.

Окупанти вдарили дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі 11 липня – двоє постраждалих

«Вони отримали контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми», – йдеться у повідомленні.

Потерпілим на місці надали необхідну медичну допомогу.

Окупанти також атакували волонтерів міжнародної благодійної організації. У Станіславі ворог вдарив з безпілотника по автівці, що везла гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Внаслідок цього понівечено транспортний засіб. В ОВА додали, що, на щастя, люди не постраждали.

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