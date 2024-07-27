Військові РФ обстріляли енергооб’єкти у двох регіонах України. Через ворожі удари знеструмлювались повітряні ланії та підстанції. Також спалахнула пожежа на шахті.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Міненергетики.

Напередодні росіяни тричі завдавали ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській області. Унаслідок російських обстрілів знеструмлювались повітряні лінії та підстанції. Без електроенергії залишилися 2 946 споживачів.

Окупанти обстріляли енергооб’єкти у двох областях України – спалахнули пожежі

Окрім цього, через ворожу атаку дронами у Дніпропетровській області на одній із підстанцій пошкоджено обладнання.

У Донецькій області внаслідок російських ударів спалахнула пожежа на території шахти, де перебували 86 працівників. На поверхню із шахти вдалося вивести 84 людини, ще два працівники, задіяні в роботах із забезпечення життєдіяльності підприємства, залишилися в шахті.

Ще новини України: Держнагляд перевіряє справедливість графіків відключень світла: найбільше порушень в двох областях