Військові РФ обстріляли енергооб’єкти у двох регіонах України. Через ворожі удари знеструмлювались повітряні ланії та підстанції. Також спалахнула пожежа на шахті.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Міненергетики.
Напередодні росіяни тричі завдавали ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській області. Унаслідок російських обстрілів знеструмлювались повітряні лінії та підстанції. Без електроенергії залишилися 2 946 споживачів.
Окупанти обстріляли енергооб’єкти у двох областях України – спалахнули пожежі
Окрім цього, через ворожу атаку дронами у Дніпропетровській області на одній із підстанцій пошкоджено обладнання.
У Донецькій області внаслідок російських ударів спалахнула пожежа на території шахти, де перебували 86 працівників. На поверхню із шахти вдалося вивести 84 людини, ще два працівники, задіяні в роботах із забезпечення життєдіяльності підприємства, залишилися в шахті.
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