Російські військові обстріляли Донецьку область 12 серпня зранку. Під удар потрапило місто Українськ, яке знаходиться менше ніж за 10 кілометрів від лінії фронту.

Амія РФ продовжує активно наступати на сході України та завдавати ударів по прифронтових містах і селах Донецької області.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передають “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що уранці в понеділок, 12 серпня, росіяни завдали артилерійських ударів по житлових кварталах Українська. Є руйнування та жертви.

Окупанти обстріляли Донецьку область 12 серпня – є загиблі та поранена

У місті дві людини загинули та ще одна дістала поранення. Пошкоджено два п’ятиповерхових будинки.

За його словами, від Українська до лінії фронту менше ніж 10 кілометрів. Місто перебуває в зоні ураження різної зброї армії РФ.

Голова ОВА наголосив, що в Українську залишатися жителям небезпечно та закликав їх евакуюватися у безпечні місця.

Напередодні окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області із реактивних систем залпового вогню “Смерч” — постраждали 8 жителів. Пошкоджено 19 багатоповерхових та 42 приватних будинки, п’ять комунальних і сім приватних підприємств та об’єкт інфраструктури.

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