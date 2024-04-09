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Війна

Окупанти обстріляли Чернігівську область 9 квітня – є загиблий та поранений

Журналіст
Окупанти обстріляли Чернігівську область 9 квітня – є загиблий та поранений

Військові РФ  обстріляли Чернігівську область 9 квітня. Внаслідок атаки одна людина загинула, є поранений

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає НСН.

“Щойно російські терористи вчергове обстріляли Семенівку. Використовують артилерію та РСЗВ”, – йдеться в повідомленні.

За даними Національної поліції окупанти масованого удару по центру Семенівки у Чернігівській області. В результаті атаки загинула одна жінка та поранено чоловіка. Також було пошкоджено близько 10 цивільних будівель.

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) – один із типів артилерійських систем, призначений для ураження відкритої й укритої живої сили противника, неброньованої техніки та бронетранспортерів.

Окупанти обстріляли Чернігівську область 9 квітня – є загиблий та поранений

Окупанти обстріляли Чернігівську область 9 квітня – є загиблий та поранений

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Обстріли Чернігівської області

Окупанти застосовують дрони зі запалювальною сумішшю, які спричиняють пожежі на прикордонні Чернігівської області.

Як повідомлялось раніше, дрон окупантів атакував маршрутку з людьми на Чернігівщині 22 березня. Внаслідок атаки було поранено трьох людей.

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