Росіяни двічі вдарили по медичному закладу у Сумах. Станом на зараз загинуло 6 осіб. Розпочалася евакуаці пацієнтів та персоналу.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на главу МВС України. Ігоря Клименко.

Повідомляється, що внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.

Другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу.

В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами.

Росіяни двічі вдарили по медичному закладу у Сумах. Станом на зараз загинуло 6 осіб. Розпочалася евакуаці пацієнтів та персоналу.

Окупанти двічі вдарили по медзакладу у Сумах – є загиблі, серед яких поліцейський

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