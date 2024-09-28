Ворогом була здійснена повітряна атака по Україні 28 вересня вночі. ППО збила півтора десятка ворожих БПлА, які загрожували Києву. Загалом було знищено 69 ударних БпЛА та 2 керовані авіаційні ракети.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на КМВА.
Там зазначили, що це була вже десята повітряна атака на Київ з початку вересня.
Армія окупантів знову застосувала ударні БпЛА, попередньо, типу “Shahed”. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків.
На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години.
Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
Як повідомлялося, сьогодні вночі у Києві та області повітряну тривогу оголошували двічі.На підступах до столиці, у Київській області, працювали засоби ППО.
Тривогу оголошували також у низці інших областей. Зокрем вибухи лунали у Дніпрі.
Повітряна атака по Україні 28 вересня дронами і ракетами – скільки цілей збила ППО
Загалом, сили ППО знищили 69 ударних БпЛА та 2 керовані авіаційні ракети.
Вночі радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу росіян:
- двох балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму;
- двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;
- 73 ударних БПлА типу «Shahed» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф., мис Чауда – Крим.
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