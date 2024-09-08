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Україна вимагає скасувати показ фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто

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Журналіст
Україна вимагає скасувати показ фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто

Україна вимагає скасувати показ фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто. З відповідним закликом виступив Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко і посолка України в Канаді Юлія Ковалів.

Повідомляють Новини України – НСН.

«Ми рішуче виступаємо проти спроби використати Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні», пише Олег Ніколенко.

Вищезгаданий фільм був знятий колишньою документалісткою Russia Today Анастасією Трофімовою. Нещодавно вона піддала критиці російські звірства росіян у Бучі, коли виступала у Венеції.

«Зображуючи російських солдатів лише як “пішаків”, а вторгнення Росії в Україну – як “мерзенну гру”, вона надає довіри російським пропагандистським наративам, які применшують серйозність і страждання, спричинені російськими військовими діями. Існують тисячі задокументованих випадків зґвалтувань, катувань, вбивств та дегуманізації українців російськими військовими», наголосив генконсул.

Україна вимагає скасувати показ фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто

Україна вимагає скасувати показ фільму Russians at war

Олег Ніколенко закликав організаторів кінофестивалю пояснити, чому гроші канадських платників податків використовуються для фінансування російської пропаганди.

«Ми вважаємо, що показ фільму Russians at War російської режисерки Анастасії Трофімової є неприйнятним. Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один з найавторитетніших світових кіномайданчиків, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму», додав він.

Натомість організатори не коментують показ фільму на кінофестивалі. Він так і представлений на сайті TIFF.

 

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