Україна вимагає скасувати показ фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто. З відповідним закликом виступив Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко і посолка України в Канаді Юлія Ковалів.

Повідомляють Новини України – НСН.

«Ми рішуче виступаємо проти спроби використати Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні», пише Олег Ніколенко .

Вищезгаданий фільм був знятий колишньою документалісткою Russia Today Анастасією Трофімовою. Нещодавно вона піддала критиці російські звірства росіян у Бучі, коли виступала у Венеції.

«Зображуючи російських солдатів лише як “пішаків”, а вторгнення Росії в Україну – як “мерзенну гру”, вона надає довіри російським пропагандистським наративам, які применшують серйозність і страждання, спричинені російськими військовими діями. Існують тисячі задокументованих випадків зґвалтувань, катувань, вбивств та дегуманізації українців російськими військовими», наголосив генконсул.

Україна вимагає скасувати показ фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто

Олег Ніколенко закликав організаторів кінофестивалю пояснити, чому гроші канадських платників податків використовуються для фінансування російської пропаганди.

«Ми вважаємо, що показ фільму Russians at War російської режисерки Анастасії Трофімової є неприйнятним. Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один з найавторитетніших світових кіномайданчиків, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму», додав він.

Натомість організатори не коментують показ фільму на кінофестивалі. Він так і представлений на сайті TIFF.

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