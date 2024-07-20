Про це повідомили в «Укрзалізниці», передають «Новини України – НСН».

Повідомляється, що незначних поранень унаслідок обстрілу зазнали 4 залізничники. Також ушкоджено будівлі та рухомий склад самої залізниці.

Ворожий обстріл пошкодив контактну мережу на виїзді з Харкова, а тому поїзди сполученням Київ — Харків 63 та 719 вирушили із запізненням, оскільки очікували на усунення наслідків удару.

Наразі рух поновили, і ці поїзди прямують до столиці.

Також затримується поїзд «Інтерсіті» до Краматорська.

Пасажирів довезуть до місця призначення за допомогою пересадок. Крім того, частину пасажирів для швидкості та зручності відвезуть резервними мікроавтобусами.

Окупанти атакували залізницю у Харківській області – поранені залізничники, курсування поїздів змінилося

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