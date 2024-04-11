Військові РФ атакували ТЕЦ у Сумах 11 квітня керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару є поранені

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає НСН.

Вибухи у Сумах було чутно після 16:00. Наслідки удару уточнюються, на місці працюють усі необхідні служби.

Також окупанти обстріляли Есманську громаду Шосткинського району. За попередніми даними — зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Їх доставили до Глухівської лікарні.

У прокуратурі уточнили, що Есманську громаду обстріляли близько 12:00. Там поранення отримали 30-річний чоловік та 71-річна жінка.

Вже о 14:00 війська рф атакували Ворожбянську громаду. Там поранено 16-річного підлітка та його 36-річну матір. Також пошкоджено транспортні засоби, приватні домоволодіння та лінії електропередач.

Окупанти атакували ТЕЦ у Сумах 11 квітня авіабомбами – що відомо

Останні обстріли

Окупанти намагаються знищити критичну та енергетичну інфраструктури України та регулярно обстрілюють енергооб’єкти. Уночі проти 11 квітня російські війська завдали комбінованого удару ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed-136/131. Під основний удар потрапили Київська, Одеська, Харківська та Львівська області.

Загалом армією РФ протягом ночі було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські військові знищили 57 ворожих повітряних цілей — 18 ракет та 39 ударних дронів.

Україна закликає міжнародних партнерів надати засоби ППО, зокрема системи Patriot.

Ще новини України: Масована повітряна атака сьогодні тривала 7 годин: під ударом енергетика – все, що відомо