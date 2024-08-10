Окупанти атакували Краматорськ 10 серпня – є загиблий і поранені

Росіяни атакували Краматорськ 10 серпня вранці. Одна людина загинула, є поранені.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляють “Новини України – НСН”.

“Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об’єкту критичної інфраструктури в місті. Один працівник загинув, ще декілька отримали поранення”, – розповів він.

За даними ОВА, будівлі об’єкту зазнали серйозних ушкоджень.

“Обсяги завданої шкоди встановлюємо”, – констатував Філашкін.

Вибухи у Краматорську

10 серпня, близько 6:00, у Краматорську пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли, що російські війська вдарили по міській промисловій зоні. У місті виникли проблеми зі світлом та водою.

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