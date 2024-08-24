Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що Бериславський та Херсонський райони вкотре перебували під атакою окупантів. Ворог здійснив обстріли житлових кварталів з артилерії, мінометів та били з БпЛА.

На світанку російська армія з артилерії обстріляла Кізомис – поранення отримав 64-річний чоловік.

У Станіславі окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Внаслідок удару постраждав 47-річний чоловік.

Окупанти атакували Херсонщину – загинув поліцейський та поранені 11 людей

Вдень у результаті артилерійського обстрілу Дніпровського району Херсона травмувався троє людей.

Ввечері військові рф підступно атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції. Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони. Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень, працівники не постраждали. Внаслідок вибуху отримав поранення 48-річний місцевий житель.

В Антонівці через атаки дронами та артилерійський обстріл постраждали двоє чоловіків та троє жінок.

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