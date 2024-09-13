Росіяии атакували Хресонщину 13 вересня вранці. Ворого скинув вибухівку в дрона, в результаті чого постраждали цивільні мешканці.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Херсонську ОВА та Херсонську МВА.

Окупанти обстріляли Кіндійку, Садове та Антонівку на Херсонщині. Унаслідок ворожої атаки постраждали люди.

“Зранку під ударом російського БпЛА опинилося Велетенське. Через скидання вибухівки з дрона постраждали 75-річна жінка та 60-річний чоловік, які перебували на вулиці”, – зазначено у повідомленні Херсонської ОВА.

В обох постраждалих діагностовано вибухові травми, контузії й уламкові поранення кінцівок. Чоловіка та жінку доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Близько 13 години стало відомо про третю постраждалу внаслідок атаки: у 34-річної жінки – вибухова травма та поранення голови. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Окупанти атакували Херсонщину 13 вересня дронами – є постраждалі

Приблизно о 10 годині ранку під ударом російських БпЛА опинилася Кіндійка (входить до Антонівської селищної ради.

“55-річний чоловік, який в момент удару перебував на подвірʼї будинку, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Потерпілого шпиталізували”, – розповіли в ОВА.

А за 20 хвилин потому окупанти атакували Антонівку.

“До медиків по допомогу звернувся 50-річний чоловік. Він отримав уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Антонівці близько 10.20”, – розповівочільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У Херсонській ОВА уточнили, що у жителя Антонівки медики діагностували уламкове поранення обличчя та ноги.

О 13:30 стало відомо про атаку окупантів на Садове Херсонської області.

“Швидка” доставила до лікарні жителя Садового, який постраждав через удар російського БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 52-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення руки й ноги. Потерпілому надають меддопомогу”, – повідомили у Херсонській ОВА.

Ще новини України: Окупанти атакували Херсонщину – загинув поліцейський та поранені 11 людей