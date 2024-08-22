Окупанти атакували Харківщину з РСЗВ – є загиблий, серед поранених підліток (фото)

Росіяни атакували Харківщину з РСЗВ 22 серпня. Внаслідок масованих ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України та Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що сьогодні вдень росіяни завдавали масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по населеним пунктам Богодухівського району.

В результаті ударів по м. Богодухів одна людина загинула, ще 8 отримали травми, з них одна дитина. Крім того, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, інфраструктура цивільного підприємства.

Окупанти атакували Харківщину з РСЗВ – є загиблий, серед поранених дитина

В результаті іншого удару сталася пожежа у лісовому масиві. Горить хвойна підстилка на площі близько 2 га.

До ліквідації пожежі задіяні 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС..

До ліквідації пожежі задіяні 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС..

Ще новини України: Інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини зростає: є загиблий