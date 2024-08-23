Росіяни атакували Харківщину 23 серпня вночі. Внаслідок удару загинули дві людини, ще одна — постраждала.

Армія РФ обстріляла село в Ізюмському районі Харківщини. Внаслідок удару двоє загиблих і один поранений.

Про це повідомили в ДСНС У Харківській області, передають “Новини України – НСН”.

За попередніми даними, окупанти вдарили по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району керованою авіабомбою.

Окупанти атакували Харківщину 23 серпня: двоє загиблих, один постраждалий, багато руйнувань

Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки, а в одному з помешкань сталась пожежа. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники дістали тіла двох загиблих осіб: 61-річного чоловіка та 59-річної жінки. Також постраждала 78-річна жінка.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що вночі росіяни вдарили по селах Богуславка, Колісниківка та Шийківка.

Ще новини України: Окупанти атакували Харківщину з РСЗВ – є загиблий, серед поранених підліток (фото)