Російські військові 24 вересня атакували КАБами Костянтинівку в Донецькій області. Є загиблі і поранені.

Росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок удару загинув один чоловік, ще 2 осіб було поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та в Донецькій обласній прокуратурі, передають “Новини України – НСН”.

Як зазначається, росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби “КАБ-250” з УМПК.

В епіцентрі вибухів опинилась котельня комунального підприємства, де працювала ремонтна бригада, загинув 39-річний чоловік, який отримав смертельні травми на місці.

Окупанти атакували КАБами Костянтинівку – є загиблий і поранені (фото)

Двоє його колег, віком 37 і 39 років, отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення стегон і очей. Їм було надано медичну допомогу.

В результаті атаки окупантів було пошкоджено будівлю котельні, господарське приміщення та трубопровід.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як відомо, Росія в ніч на 24 вересня атакувала Україну чотирма ракетами та 81 дроном-камікадзе типу Shahed. Захисникам неба вдалося збити 66 ворожих ударних безпілотників, більшість із решти впали “самі”.

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