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Війна

Обстріл Донеччини – троє загиблих, 4 поранених: поліція документує наслідки атак рф

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Журналіст
Обстріл Донеччини – троє загиблих, 4 поранених: поліція документує наслідки атак рф

Окупанти вчергове здійснили обстріл Донеччини. Внаслідок ворожого удару 3 людини загинули. 4 зазнали поранень.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Відомо, що окупанти зосередили вогонь на 12 населених пунктах: містах Гірник, Білецьке, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селищі Гостре, селах Богоявленка, Нова Полтавка, Полтавка.

Обстріл Донеччини – троє загиблих, 4 поранених: поліція документує наслідки атак рф

Обстріл Донеччини – троє загиблих, 4 поранених: поліція документує наслідки атак рф

Обстріл Донеччини – троє загиблих, 4 поранених: поліція документує наслідки атак рф

photo 2024 09 14 11 21 20 (4)

photo 2024 09 14 11 21 20

На Білицьке росіяни скинули дві керовані авіабомби «ФАБ-250» з модулями УМПК – вбили людину, ще двох поранили.

Костянтинівку війська рф атакували трьома авіабомбами «КАБ-250» з модулями УМПК та накрили з артилерії – загинула цивільна особа. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина у Богоявленці.

Ударом авіабомби «КАБ-250» з модулем УМПК у Полтавці поранено цивільну особу. У Кураховому внаслідок удару дроном травмовано людину.

Ще новини України: На Донеччині троє загиблих і п’ятеро поранених за добу: ворог завдав 3 132 ударів

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