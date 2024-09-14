Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Відомо, що окупанти зосередили вогонь на 12 населених пунктах: містах Гірник, Білецьке, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селищі Гостре, селах Богоявленка, Нова Полтавка, Полтавка.

Обстріл Донеччини – троє загиблих, 4 поранених: поліція документує наслідки атак рф

На Білицьке росіяни скинули дві керовані авіабомби «ФАБ-250» з модулями УМПК – вбили людину, ще двох поранили.

Костянтинівку війська рф атакували трьома авіабомбами «КАБ-250» з модулями УМПК та накрили з артилерії – загинула цивільна особа. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина у Богоявленці.

Ударом авіабомби «КАБ-250» з модулем УМПК у Полтавці поранено цивільну особу. У Кураховому внаслідок удару дроном травмовано людину.

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