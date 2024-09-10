На Донеччині троє загиблих і п’ятеро поранених внаслідок ворожих атак за добу.

Про це повідомляє Національна поліція у Донецькій області, передають «Новини України – НСН»

За добу поліцейські зафіксували 3 132 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору.

Окупанти зосередили вогонь на 8 населених пунктах: містах Гірник, Краматорськ, Курахове, Торецьк, селищі Клебан-Бик, селах Олександро-Калинове, Предтечине, Щурове.

Пошкоджено 35 цивільних об’єктів – 21 житловий будинок, адмінбудівлю, підприємство, торговий павільйон, господарські споруди, автомобілі.

На Щурове росіяни скинули дві керовані авіабомби «ФАБ-250» з модулями УМПК – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили 8 приватних будинків і 5 авто.

По Клебан-Бику війська рф вдарили з артилерії – одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено приватну оселю й господарську споруду.

У Гірнику – один загиблий і двоє поранених мирних мешканців, пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Донеччині загиблі, поранені і руйнування: фото

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