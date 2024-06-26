Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на посилаючись на Херсонську обласну військову адміністрацію.

“Російські військові вкотре атакували Херсон. Внаслідок ворожого удару пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, постраждали пʼятеро чоловіків 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження. У них діагностували контузії.

Потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де їм було надано необхідну медичну допомогу.

Окупанти атакували гуманітарний штаб у Херсоні – 5 людей постраждали

Як ми розповідали раніше, Ворог атакував ракетами південь вночі 26 червня. Під ударом були Одеська і Миколаївська області.

Першого удару окупанти завдали по Миколаївській області з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою. Внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу ліквідували, ніхто не постраждав.

Ще одного удару було завдано балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одеської області: у промисловому секторі було пошкоджено адміністративну будівлю.

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