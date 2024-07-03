Через атаку окупантів у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області загинув цивільний.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова

Окупанти атакували дроном Запорізьку область – загинула людина

“Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області. Окупанти атакували дроном поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці”, – сказав Федоров.

Як іфдомо, іранці 3 липня обласна влада повідомила про пораненого жителя Запоріжжя внаслідок російського обстрілу.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські регіони. Попри докази і свідчення, росія від початку війни в Україні заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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