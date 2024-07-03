3 липня російські військові атакували дроном Запорізьку область. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік.
Через атаку окупантів у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області загинув цивільний.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова
Окупанти атакували дроном Запорізьку область – загинула людина
“Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області.
Окупанти атакували дроном поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці”, – сказав Федоров.
Як іфдомо, іранці 3 липня обласна влада повідомила про пораненого жителя Запоріжжя внаслідок російського обстрілу.
Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські регіони. Попри докази і свідчення, росія від початку війни в Україні заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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