Окупанти атакували Чернігівську область 8 червня – поліція оприлюднила наслідки удару

Під удар потрапив центр села на прикордонні Чернігівщин. Поліція документує наслідки влучань по будинках мирних мешканців у центрі села на Новгород-Сіверського району.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що сьогодні російська армія вкотре здійснила обстріл мирного населення Новгород-Сіверського району. Під ударом опинилися низка житлових будинків у центрі села. На щастя, люди не постраждали.

Поліцейські встановили, що внаслідок обстрілу один житловий будинок вщент зруйнований, ще щонайменше чотири оселі зазнали суттєвих пошкоджень. Також ударами артилерії пошкоджена сільгосптехніка мирних жителів села.

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«Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема прикордоння Чернігівщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних», – йдеться в повідомленні.

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