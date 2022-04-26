Окупанти викрадають дітей та змушують їхніх матерів здавати позиції ЗСУ

Окупанти у частково захопленому ними місті Рубіжне Луганської області викрадають дітей та змушують жінок шпигувати за ЗСУ

Жінкам загарбники погрожують розстріляти дітей, якщо їхні вимоги не виконуватимуть. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Ракурс.

Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під егідою того, що їм потрібна гуманітарка, — зазначив Гайдай.

Після цього жінки мають повертатися до окупантів та розповідати їм, як облаштовані українські позиції.

Якщо жінки цього не зроблять, вони погрожують розстріляти дітей, — наголосив Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що позиційні бої у Рубіжному продовжуються. Українські військові успішно відбивають атаки росіян і не дають їм просунутися вглиб міста.

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