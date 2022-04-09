Одеський бізнесмен здав ЗСУ позиції окупантів у своєму будинку

Одеський бізнесмен Андрій Ставніцер здав позиції окупантів, яких він побачив через веб-камеру на своєму будинку під Києвом. Свою історію Андрій опублікував на Facebook

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Наш Київ.

“Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г та Гради. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Навіщо вони й приїхали. Запитання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню? Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів.”

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