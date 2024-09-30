Росіяни атакували ще один медзаклад на Сумщині. Через обстріл поранено медсестру. Розпочато слідство.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на прокуратуру Сущини.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти атакували ще один медзаклад на Сумщині – є поранений (фото)

За даними слідства, 30 вересня 2024 року близько 13:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням безпілотника медичної установи м. Глухів Шосткинського району.

Повідомляється, що унаслідок атаки ворога отримала поранення 58-річна медична сестра. Пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області.

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