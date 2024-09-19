Окупанти сьогодні, 19 вересня, двічі атакували медзаклад в Сумській області. Внаслідок ударів двоє чоловіків отримали поранення.
Про це розповідають “Новини Украъни – НСН” з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
Повідомляться, що сьогодні, 19 вересня, близько 11:00 росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли медзаклад у місті Середина-Буда. Внаслідок цього почалася пожежа у господарському приміщенні.
Росіяни двічі атакували медзаклад в Сумській області – є поранені, сталася пожежа
У той момент, коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, росіяни атакували ту місцевість дроном.
“Внаслідок повторного обстрілу поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків”, – уточнили правоохоронці.
У прокуратурі зазначили, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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