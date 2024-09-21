Росіяни атакували Суми КАБами – є поранений і руйнування

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Сумську ОВА.

В результаті атаки є руйнування та поранені. Як зазначив міський голова Олександр Лисенко, в протилежних районах міста, у дачній та промисловій зоні, пролунало два вибухи.

“Сьогодні вдень, 21 вересня ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру, застосувавши КАБи”, – йдеться в повідомленні ОВА.

Попередньо, одна людина отримала травми. Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки.

“Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – наголосили в ОВА.

Станом на зараз без світла залишається район Баранівки. Там зафіксовано обрив лінії. Втім, викликів на швидку від постраждалих не надходило. Наразі інформацію про пошкодження необхідно подавати на лінію “102”.

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Окрім того, в ДСНС повідомили про ще один обстріл. 21 вересня о другій половині дня ворожий БПЛА вдарив по одному із населених пунктів Сумського району. Виникла пожежа в будівлі медичного закладу.

Рятувальники супроводили 2 пацієнтів та 5 працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю. За попередніми даними ніхто не постраждав.

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