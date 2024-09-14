14 вересня російські війська кілька разів дронами атакували автобуси в Херсоні. Поранений водій.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передають “Новини України – НСН”.

Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси”, – розповів він.

Крім того, поранений 47-річний водій автобуса, який працював на маршруті №5.

“Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути №5, 17, 38. Кінцева зупинка – площа Чорновола”, – зазначив Мрочко.

Росіяни дронами атакували автобуси в Херсоні – поранений водій

Обстріли Херсонщини

Росіяии атакували Хресонщину 13 вересня вранці. Ворого скинув вибухівку в дрона, в результаті чого постраждали цивільні мешканці.

Окупанти обстріляли Кіндійку, Садове та Антонівку на Херсонщині. Унаслідок ворожої атаки постраждали люди.

“Зранку під ударом російського БпЛА опинилося Велетенське. Через скидання вибухівки з дрона постраждали 75-річна жінка та 60-річний чоловік, які перебували на вулиці”, – зазначено у повідомленні Херсонської ОВА.

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