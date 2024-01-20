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Війна

Обстріли Херсонської області вночі 20 січня – є загиблий та поранені

Журналіст
Обстріли Херсонської області вночі 20 січня – є загиблий та поранені

Вночі 20 січня окупанти здійснили обстріли Херсонської області. Через російську агресію є загиблий та поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 664 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Обстріли Херсонської області вночі 20 січня – є загиблий та поранені

Обстріли Херсонської області вночі 20 січня – є загиблий та поранені

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 –  дістали поранення, з них – 1 дитина.

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