Вночі 20 січня окупанти здійснили обстріли Херсонської області. Через російську агресію є загиблий та поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.
За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 664 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.
Обстріли Херсонської області вночі 20 січня – є загиблий та поранені
По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення, з них – 1 дитина.
Ще новини України: На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)
Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут