Окупанти здійснили обстріл Сумської області 27 липня. Зафіксовано 12 вибухів. Постраждало 10 людей, серед яких є діти.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Сумську ОВА.

«Російські терористи продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні, 27 липня ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду. Зафіксовано 12 вибухів.

Внаслідок обстрілу, попередьно травмовано 10 людей, з яких 6 – діти.

Обстріл Сумської області 27 липня – серед постраждалих 6 дітей

Одна жінка і дитина – у важкому стані.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Ворог з РСЗВ ударив по центру м. Глухів на Сумщині, загинув 14-річний хлопчик, ще 12 людей поранено – розпочато провадження.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

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