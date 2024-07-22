Дві жінки постраждали через ворожий обстріл Харківської області 22 липня вранці. Також пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на обласну прокуратуру.

«За даними слідства, 22 липня приблизно о 9:40 окупанти обстріляли село Подоли Купʼянського району. Поранена мирна мешканка, їй надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж. Сьогодні близько 5:20 ЗС РФ здійснили авіаційний обстріл села Сенькове Купʼянського району. Загорівся приватний житловий будинок. Тілесні ушкодження отримала жінка 75 років», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, в ніч на 22 липня російські війська завдали ракетних ударів по місту Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури: навчальний заклад, приміщення цивільних підприємств, багатоквартирні житлові будинки, люди не постраждали. За попередніми даними, сили РФ застосували дві ракети «Іскандер-М».

В обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Обстріл Харківської області 22 липня – двоє постраждалих, є руйнування

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари, як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

Ще новини України: Обстріл Покровська 17 липня – багато поранених, є руйнування (фото, відео)