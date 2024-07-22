Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Обстріл Харківської області 22 липня – двоє постраждалих, є руйнування

Автор -
Журналіст
Обстріл Харківської області 22 липня – двоє постраждалих, є руйнування

Дві жінки постраждали через ворожий обстріл Харківської області 22 липня вранці. Також пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на обласну прокуратуру.

«За даними слідства, 22 липня приблизно о 9:40 окупанти обстріляли село Подоли Купʼянського району. Поранена мирна мешканка, їй надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж. Сьогодні близько 5:20 ЗС РФ здійснили авіаційний обстріл села Сенькове Купʼянського району. Загорівся приватний житловий будинок. Тілесні ушкодження отримала жінка 75 років», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, в ніч на 22 липня російські війська завдали ракетних ударів по місту Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури: навчальний заклад, приміщення цивільних підприємств, багатоквартирні житлові будинки, люди не постраждали. За попередніми даними, сили РФ застосували дві ракети «Іскандер-М».

В обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Обстріл Харківської області 22 липня – двоє постраждалих, є руйнування

Обстріл Харківської області 22 липня – двоє постраждалих, є руйнування

photo 2024 07 22 11 08 24

photo 2024 07 22 11 08 25

photo 2024 07 22 11 08 26

photo 2024 07 22 11 08 27

photo 2024 07 22 11 08 28 (2)

photo 2024 07 22 11 08 28

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари, як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

Ще новини України: Обстріл Покровська 17 липня – багато поранених, є руйнування (фото, відео)

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×