Окупанти здійснили обстріл Покровська 17 липня. Ворог поцілив в об’єкт соціальної інфраструктури. Є поранені і руйнування.

Про це розповідають “Новини України-НСН” з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна, Національну поліцію та Донецьку обласну прокуратуру.

Повідомляється, що ворог обстріляв об’єкт соціальної інфраструктури. Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені.

Обстріл Покровська 17 липня – багато поранених, є руйнування (фото, відео)

За попередньою інформацією, поранення отримали 5 людей від 41 до 73 років.

“За даними слідства, 17 липня 2024 року, о 15:00, російська армія завдала чергового удару по м. Покровську, ймовірно, використавши «УМПБ Д-30 СН». Внаслідок атаки отримали поранення п’ятеро цивільних віком від 41 до 73 років. Усім постраждалим надано медичну допомогу – у них діагностовано осколкові поранення й контузії”, – йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури

На місці працюють екстрені служби, постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Остаточні наслідки обстрілу з’ясовуються.

У Національній поліції заявили, що окупанти вдарили по місту трьома керованими авіабомбами “УМПБ Д-30 СН”.

Внаслідок обстрілу поранень зазнали двоє чоловіків віком 40 і 58 років та двоє жінок – 18 і 52 років.

Парамедики поліції надали допомогу пораненим і доставили їх до лікарні.

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