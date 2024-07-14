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Тег:
Війна

Обстріл Мирнограда 14 липня – є загиблий і багато поранених

Автор -
Журналіст
Обстріл Мирнограда 14 липня – є загиблий і багато поранених

Окупанти здійснили обстріл Мирнограда 14 липня. В результаті атаки загинула жінка, є поранені. Розпочато розслідування.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як повідомляється, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 14 липня 2024 року, о 16:25, війська рф здійснили атаку на м. Мирноград.

В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років”, – йдеться повідомленні.

Обстріл Мирнограда 14 липня – є загиблий і багато поранених

Обстріл Мирнограда 14 липня – є загиблий і багато поранених

photo 2024 07 14 19 41 57 (2)

photo 2024 07 14 19 41 57

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

Попередньо, окупанти вдарили по місту «УМПБ Д-30СН». В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок.

“Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ”, – додали в Офісі Генерального прокурора.

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