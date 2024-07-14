Окупанти здійснили обстріл Мирнограда 14 липня. В результаті атаки загинула жінка, є поранені. Розпочато розслідування.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як повідомляється, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 14 липня 2024 року, о 16:25, війська рф здійснили атаку на м. Мирноград. В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років”, – йдеться повідомленні.

Обстріл Мирнограда 14 липня – є загиблий і багато поранених

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

Попередньо, окупанти вдарили по місту «УМПБ Д-30СН». В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок.

“Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ”, – додали в Офісі Генерального прокурора.

Ще новини України: Розстріл українських військовополонених біля Роботиного – розпочато розслідування