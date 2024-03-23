22 березня окупантами було здійснено масований обстріл Харкова. У місті виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу, проте за вихідні відновити електропостачання не вдасться

Водночас водопостачання вже почало частково відновлюватися. Про це в ефірі національного телемарафону розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє НСН.

За його словами, російські обстріли призвели до серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Також Терехов наголосив, що незважаючи на всі зусилля комунальних служби, відновити електропостачання у Харкові протягом вихідних не вийде.

Обстріл Харкова – у місті не зможуть за вихідні відновити електропостачання

“Дуже серйозні наслідки. Сьогодні працюють усі енергетики комунальних служб, щоб локалізувати ці наслідки. Але за сьогодні-завтра (23-24 березня, – ред.) це неможливо зробити. Мине певний час для того, щоб ми відновили електропостачання”, – сказав Терехов.

Водночас, міський голова зазначив, що водопостачання почали відновлювати ще протягом дня 22 березня. Також усі відповідні служби працюють над тим, щоб повернути тепло до будинків харків’ян. При цьому Терехов пояснив, що подача тепла та води насамперед залежить від електропостачання.

“Щодо водопостачання, ми почали подавати воду до квартир харків’ян ще вчора в обмеженому режимі. Теплопостачання також частково відновлюється. Працює харківська теплова мережа над тим, щоб перезапустити систему теплопостачання. Але багато залежить від електропостачання. Над цим працюють представники Харківобленерго, Укренерго, але ситуація дуже і дуже важка”, – заявив мер Харкова.

Як відомо, вночі 23 березня російська терористична армія атакувала Харків ударними дронами-камікадзе “Шахед”. Путінські війська вдарили по місту тричі. Після повторного ворожого обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський.

Раніше повідомлялося, що вранці 22 березня росіяни вдарили по Харкову балістичними ракетами. У місті прогриміло щонайменше 15 вибухів, зникло світло і почалися проблеми з водопостачанням.

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