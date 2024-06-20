Обстріл Харківської області – Нацполіція фіксує наслідки удару (фото)

Окупанти здійснили обстріл Харківської області. В результаті ворожої атаки загинула жінка, є поранені. Національна поліція фіксує наслідки удару.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що в результаті обстрілів загинула жінка, є поранені. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів.

Обстріл Харківської області – Нацполіція фіксує наслідки удару

Внаслідок обстрілу Харкова гостру реакцію на стрес отримала жінка. Пошкоджено житловий будинок, три автомобілі, два дитячих табори.

По селу Вільхівка окупанти завдали авіаудари двома КАБами. Загинула цивільна жінка, чоловік з пораненнями доставлений в лікарню.

Керованими авіабомбами ФАБ-250 росіяни обстріляли село Новоосинове. Поранені дві жінки.

Внаслідок авіаобстрілу ФАБ-250 у селі Кругляківка пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобіль. Постраждав цивільний чоловік.

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