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Війна

Обстріл Харківської області – Нацполіція фіксує наслідки удару (фото)

Автор -
Журналіст
Обстріл Харківської області – є загибла і поранені

Окупанти здійснили обстріл Харківської області. В результаті ворожої атаки загинула жінка, є поранені. Національна поліція фіксує наслідки удару.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що в результаті обстрілів загинула жінка, є поранені. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів.

Обстріл Харківської області – Нацполіція фіксує наслідки удару

Обстріл Харківської області – є загибла і поранені

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Внаслідок обстрілу Харкова гостру реакцію на стрес отримала жінка. Пошкоджено житловий будинок, три автомобілі, два дитячих табори.

По селу Вільхівка окупанти завдали авіаудари двома КАБами. Загинула цивільна жінка, чоловік з пораненнями доставлений в лікарню.

Керованими авіабомбами ФАБ-250 росіяни обстріляли село Новоосинове. Поранені дві жінки.

Внаслідок авіаобстрілу ФАБ-250 у селі Кругляківка пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобіль. Постраждав цивільний чоловік.

Ще новини України: В результаті атаки по Харкову та Люботину 7 осіб загинули, 23 поранено – оприлюднено наслідки обстрілу (фото, відео)

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