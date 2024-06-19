Внаслідок обстрілу Харківщини 1 людина загинула, троє дістали поранень

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.

Відомо, що близько 15:36 через обстріли села Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік.

За даними поліції, військові РФ вдарили по населеному пункту, ймовірно, двома керованими авіабомбами. Зафіксоване пряме влучання у будинок.

Обстріл Харківської області 19 червня -1 людина загинула, є постраждалі

Крім того, росіяни обстріляли село Новоосинове в Куп’янському районі. Через удар поранені дві жінки — їх ушпиталили.

Також повідомлялося, що 19 червня окупанти ударили КАБами по дитячому табору на околиці Харкова. Станом на 17:40 повідомлялося про одну постраждалу.

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