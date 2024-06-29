Окупанти здійснили обстріл Харківської області 29 червня. Внаслідок атаки одна людина загинула та двох поранено.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Ізюмської, Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Повідомляється, що за даними слідства, 29 червня близько 6:00 ворог завдав авіаційний удар по с. Богуславка Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Також вранці війська рф обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Отримала поранення 70-річна жінка. Потерпіла перебуває у лікарні. Пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.

Обстріл Харківської області 29 червня – є загиблий і поранені (фото)

28 червня внаслідок ворожого обстірлу с. Варварівка Чугуївського району загинула 56-річна жінка.

Також 28 червня близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь Чугуївського району. Отримала поранення 62-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс РФ», – наголосили у відомстві.

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