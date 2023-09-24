Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння здійснив обстріл Харківщини

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова

У с. Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років.

У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.

У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.

Обстріл Харківщини з артилерії та мінометів – є постраждалі і руйнування

Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава.

За слова Синєгубова, триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,7 га території та знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.

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