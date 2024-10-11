Одна людина загинула, ще семеро, серед яких троє дітей, отримали поранення через обстріл Харківщини. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.
Впродовж доби військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів.
Обстріл Харківщини – один загиблий, 7 поранених, серед яких є діти (фото)
Внаслідок ворожих ударів у селі Кругляківка пошкоджено два будинки. Загинула цивільна жінка.
Через влучання авіабомби по селу Черкаська Лозова постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей.
По місту Куп’янськ росіяни завдавали ударів FPV-дронами та РСЗВ «Град» – травмувались цивільні чоловік та жінка.
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