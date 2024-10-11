Одна людина загинула, ще семеро, серед яких троє дітей, отримали поранення через обстріл Харківщини. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Впродовж доби військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів.

Обстріл Харківщини – один загиблий, 7 поранених, серед яких є діти (фото)

Внаслідок ворожих ударів у селі Кругляківка пошкоджено два будинки. Загинула цивільна жінка.

Через влучання авіабомби по селу Черкаська Лозова постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей.

По місту Куп’янськ росіяни завдавали ударів FPV-дронами та РСЗВ «Град» – травмувались цивільні чоловік та жінка.

Ще новини України: 24 людини поранено і одна загинула внаслідок ударів по Херсонщині – серед поранених діти (фото, відео)