Обстріли Харківщини: вбито двох людей, серед поранених троє поліцейських

Обстріли Харківщини не вщухають. Росіяни продовжують вбивати мирних мешканців і руйнувати їх житло. Також серед поранених сьогодні троє поліцейських.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посилання на Національну поліцію у Харківській області.

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура. Поліцейські опитують свідків, збирають докази чергового злочину росіян.

Обстріли Харківщини сьогодні

23 вересня близько 08:10 військові рф, попередньо, ракетами Торнадо-С та касетними боєприпасами, вдарили по селищу Старий Салтів Вовчанської громади. Зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів.

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє поліцейських 38 та 33 роки. З численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували. Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно. Пошкоджені службові автомобілі.

23 вересня близько 09:00 військові рф обстріляли місто Купʼянськ. Внаслідок ворожого удару не сумісні з життям травми отримала 82-річна жінка.

Близько 10:00 окупанти завдали удар по селу Осиново. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Під час ворожого обстрілу постраждала 59-річна власниця будинку. З вибуховими ушкодженнями її доставили до лікарні.

Вчора теж росіяни вбили на Харківщині людину

22 вересня з РСЗВ «Град» росіяни обстріляли села Першотравневе Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 51-річний місцевий мешканець.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські документують наслідки ворожих ударів, збирають докази злочину.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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