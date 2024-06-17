Окупанти здійснили обстріл Донеччини. За добу ворог завдав по регіону 1799 ударів. Поранень дістали 10 чоловік, серед них двоє дітей.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Національну Поліцію України.
Повідомляється, що пошкоджено 26 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, газопровід, автомобілі.
На Нову Полтавку окупанти скинули авіабомбу «КАБ-500» – поранили сімох цивільних осіб, зокрема двох дітей 2017 та 2020 років народження.
У Красногорівці внаслідок обстрілу травмовано літнє подружжя 65 та 72 роки.
Ще один поранений – у Торецьку, який росіяни атакували авіабомбою «КАБ-250».
Обстріл Донеччини: поранено 10 чоловік, серед них – 2 дітей
Поліція задокументувала наслідки ворожих атак.
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