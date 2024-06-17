17 червня на фронті: найбільша активність окупантів – на Покровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сорок п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 17 червня на фронті (з оновленням станом на 13:00), успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

17 червня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 123 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Від початку цієї доби вже відбулося 52 бойових зіткнення. Загарбники здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти.

Найбільша активність окупантів сьогодні спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Тут на даний час відбулося чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації. Скинув на місто дві керовані авіабомби. Ще трьома КАБами російські терористи вдарили по району Липців та однією – неподалік Захарівки. Авіаударів ворог завдає з повітряного простору російської федерації, з боку Бєлгорода та Шебекіного.

За уточненою інформацією, на даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще одна – триває. Бої мали місце біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще одна – триває. Бої мали місце біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються. На Сіверському напрямку з початку доби ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Іванодар’ївки та Роздолівки, де на цей час точаться бої. Атаку біля села Виїмка відбито.

з початку доби ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Іванодар’ївки та Роздолівки, де на цей час точаться бої. Атаку біля села Виїмка відбито. На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності наступальних дій. Концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Євгенівки, де на цей час продовжуються бойові зіткнення у восьми локаціях. Загалом на цьому напрямку сьогодні вже відбулося 20 атак.

Вчора на Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено, наші воїни знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п’ять бліндажів окупантів.

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Красногорівки зафіксовано п’ять протистоянь. Біля останнього населеного пункту одне – ще триває.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено ворожу станцію РЕБ.

На Времівському напрямку загарбники намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського.

загарбники намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував українських захисників на лівому березі Дніпра, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також ворог втратив два танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 12 одиниць спеціальної техніки.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб,

танків ‒ 7958 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,

артилерійських систем – 13927 (+14) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засоби ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),

крилаті ракети ‒ 2296 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 16 червня на фронті: за сьогодні вже 18 спроб прорвати оборону на одному з напрямків