Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін пояснив, що ввечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці.

Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина.

“В неї – травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба. “Швидка” доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані. Нині медики дообстежують дівчинку та надають допомогу”, – розповів глава ОВА.

Обстріл Чорнобаївки 13 липня – дитина отримала важкі травми (фото)

Обстріли України 13 липня

Як ми повідомляли раніше, сьогодні росіяни обстріляли слеище Буди у Харківській області. Внаслідок удару є загиблі і багато поранених.

Також окупанти ударили по об’єктах “Укрзалізниці”, в результаті чого поранення отримали понад 20 людей. Ще двоє загинули.

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