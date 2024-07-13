13 липня окупанти здійснили обстріл Буди у Харківській області. Внаслідок атаки постраждали багато людей, є загиблі.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу росіянами цивільного об’єкта інфраструктури зафіксували 16 постраждалих.

Обстріл Буди у Харківській області 13 липня – є загиблі і багато постраждалих

“З них 9 людей госпіталізували, серед них – одна дитина. Одна людина загинула”, – повідомили в ОВА.

Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також була пошкоджена автівка “швидкої”, яка прибула на виклик.

Пізніше глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 22, а також стало відомо про вже 2 загиблих.

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Під час повторного удару по Будах загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС Артем Костиря, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Між першим та повторним ударом по Будах був проміжок у пів години.

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