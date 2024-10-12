Незаконне збагачення на ухилянтах від мобілізації закінчилося лавою підсудних для двох одеських лікарів-психіатрів.

Слідчі разом з поліцейськими викрили двох лікарів Одеської психіатричної лікарні, які створили прибутковий “бізнес” на ухилянтах. Наразі слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передають “Новини України – НСН”.

Обвинуваченими у справі проходять 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, який працював в тому ж відділенні лікарем-ординатором. Батька та сина звинувачують у тому, що вони за хабарі “діагностували” у військовозобов’язаних чоловіків різні психічні захворювання.

“В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що син та батько налагодили “бізнес” на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. Родичі за грошову винагороду видавали “клієнтам” лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам ТЦК”, – розповіли у поліції.

Незаконний “бізнес” батька й сина на ухилянтах закінчився лавою підсудних – подробиці

Правоохоронці затримали зловмисників “на гарячому” під час отримання від чергового “пацієнта” 1000 доларів за довідку про стаціонарне лікування та рецепт на ліки проти психічних розладів. Також учасники оборудки домовились, що після “лікування у стаціонарі” клієнт отримає висновок про психічне захворювання, на яке він нібито страждає, який коштуватиме йому ще 3000 доларів.

Поліцейські затримали обох лікарів у процесуальному порядку. Під час обшуків у їхніх робочих кабінетах та за місцем проживання слідчі вилучили гроші та інші докази неправомірної діяльності.

Фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, яким вони скористалися. Водночас за клопотанням прокуратури, суд відсторонив обвинувачених від роботи у лікарні.

За скоєні злочини (з ч. 3 ст. 368 ККУ) медикам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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