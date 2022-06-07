На Закарпатті ймовірний повторний спалах Covid-19 – в чому причина

На Закарпатті прогнозують повторний спалах Covid-19 . Область розташована на міграційному шляху вимушених переселенців до Європи

Закарпатська область має одні з найнижчих показників вакцинації від Covid-19: щеплено приблизно 30% населення, що може призвести до повторного спалаху епідемії в регіоні. Ризик посилюється тим, що область розташована на міграційному шляху вимушених переселенців до Європи.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Також за різними оцінками, на Закарпатті проживає від 50 до 100 тис. ромів. Місцеві медики відзначають упереджене ставлення ромів до всіх вакцин, в тому числі й до щеплень від Covid-19. Аналітики Руху «Чесно» провели опитування ромів, щоб дослідити їхнє ставлення до вакцинації.

Роми вакцинуються переважно для того, щоб перетинати кордон. Вони їздять до сусідніх Угорщини та Словаччини на заробітки або ж продають свій крам. Найчастіша причина відмови від вакцинації – страх негативних наслідків для здоров’я. Деякі опитані переконані, що вакцинація – це засіб зменшити популяцію ромського населення. Ті, хто так вважає, читають недостовірні джерела інформації в інтернеті.

У МОЗ відзначають важливість продовження вакцинації від Covid-19 попри війну, адже збереження здоров’я українців є одним з головних завдань уряду.

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