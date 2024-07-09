В Мукачево на Закарпатті чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем. Його затримали.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Закарпатський ОТЦК та СП.

“Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем”, – йдеться у повідомленні.

На Закарпатті чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем – що відомо

Працівники поліції затримали нападника.

У ТЦК нагадали, що під час дії воєного стану заборонено пересуватись без облікових документів.

“Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обовʼязків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність”, – додали у військкоматі.

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