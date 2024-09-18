На Кіровоградщині викрито чоловіка, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на 1 мільйон гривень.

Шахрайн переконав матір загиблого військовослужбовця, що прискорив виплати, і що гроші підуть на ЗСУ.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів виплатами родини загиблого українського захисника.

За даними слідства, мати військовослужбовця Збройних Сил України, який захищав Марʼїнку та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина.

На Кіровоградщині шахрай ошукав матір загиблого військового на 1 мільйон гривень

Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 млн грн.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової частини коштів – 300 тис грн. Їх знайшли у нього в автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – обласне УСР ДСР НПУ.

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